Cutremur cu magnitudine 4 la 200 de kilometri de capitală In ziua de 16 Decembrie 2019 la ora 10:25:23 (ora locala a Romaniei) s-a produs in Grecia un cutremur cu magnitudinea ml 4.0, la adancimea de 10 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 119km V de Patra, 285km V de Piraeus, 292km V de Athens In luna decelmbrie, Romania a avut deja peste 10 cutremure. In noiembrie, in Romania, au avut loc 24 de seisme, cu magnitudini cuprinse intre 2,1 si 3,8 pe Richter. In acest an, cel mai mare cutremur din Romania a avut magnitudinea de 4,7 pe scara Richter si s-a produs in judetul Suceava pe 18 mai 2019. In 2018, in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

