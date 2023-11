Cuticulele – tăiate sau hidratate? Dilema cuticulelor – a le taia sau nu, este inca de actualitate. Cuticulele sunt pielea subțire, transparenta, care acopera baza unghiei și care formeaza o bariera naturala ce are cateva funcții cheie, protejand unghia impotriva infecțiilor ce ar putea fi contractate, dar și conferind un aspect estetic imbunatațit, cuticulele hidratate intregind aspectul sanatos al unghiilor. Exista credința ca taierea cuticulelor in mod regulat duce la creșterea necontenita a acestora, oferind mainilor un aspect inestetic. Acesta este doar un mit, experții susțin ca acest lucru pur și simplu nu se va intampla,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A avea grija de telefonul tau nu numai ca te ajuta sa-l pastrezi intr-o stare mai buna, dar iți permite și sa profiți la maximum de toate funcțiile sale. In aceasta era digitala, telefonul mobil a devenit o extensie a noastra, așa ca este crucial sa-l menținem in condiții optime. Iata cinci sfaturi…

- Organizația Salvați Prutul din Iași este preocupata de calitatea apei din bazinul hidrografic al Prutului. Astfel, ne-am alaturat inițiativei lui Alexandru Luchiian (Strop de Roua), și, in colaborare cu MaiMultVerde, am inceput anul trecut un proiect dedicat in acest sens, prelevand probe de apa din…

- „Din pacate, am fost nevoiți sa restrangem bugetul necesar organizarii celei de-a XIII-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru Toma Caragiu, ca urmare a prevederilor Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 90 din 27 octombrie 2023, ce vizeaza aprobarea unor masuri de reducere a cheltuielilor…

- O gospodina iubitoare de plante a pus malai in ghiveciul cu flori, iar rezultatul a uimit-o. De atunci, acest truc s-a raspandit printre crescatorii de flori, deoarece rezultatul este unul impresionant. A pus malai in ghiveciul cu flori, iar rezultatul a uimit-o Pasionații de flori trebuie sa știe acest…

- Ingrijirea plantelor de apartament și a florilor din ghivece este o activitate care necesita multa grija și munca, dar beneficiile sunt nenumarate. Cui nu-i place sa vada florile cum cresc și se dezvolta frumos? Pentru acest lucru, este important sa avem grija și de pamantul lor. Ca sa știi ce trebuie…

- Tunderea este un tip de munca importanta și responsabila in gradina. O taiere corecta și la timp modeleaza aspectul, creșterea și inflorirea plantelor, in timp ce o taiere incorecta și intempestiva le poate distruge. IntreținerePe masura ce zilele se scurteaza și temperaturile incep sa scada, multe…