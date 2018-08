Cushman: Livrarile de spatii comerciale vor reveni pe un trend pozitiv in a doua jumatate a lui 2018: 90.000 mp vor fi livrati in patru orase

Stiri pe aceeasi tema

- In primele sase luni din 2018, au fost livrati 21.400 de metri patrati de spatii de retail modern, in doua proiecte situate in Bistrita si Focsani. A doua jumatate a anului va fi mai incarcata din perspectiva livrarilor de noi spatii de retail, cu o...

- A fost semnat contractul pentru intocmirea studiilor de prefezabilitate și ​​​​​​​fezabilitate Compania Naționala de Investiții (institutie aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale și Administratiei Publice) a semnat ieri, 18 iulie 2018, contractul privind intocmirea studiilor de prefezabilitate…

- Tendinta de pe pietele vestice, in care operatorii de spatii de co-working au inceput sa acapareze o cota din ce in ce mai mare din activitatea tranzactionala, a inceput cu adevarat sa se manifeste si in piata birourilor din Bucuresti, potrivit...

- Operatorii de spatii de co-working au ȋnchiriat ȋn prima jumatate a acestui an spatii de birouri de aproape 20.000 de metri patrati in cladiri existente sau aflate ȋn dezvoltare ȋn Bucuresti, avȃnd o pondere de 13,4% ȋn volumul total de tranzactii, estimat la aproximativ 150.000 de metri patrati,…

- Lungmetrajul Un prinț și jumatate, regizat de Ana Lungu va avea premiera mondiala in cadrul Festivalului de Film de la Sarajevo 2018. Filmul a fost selectat in competiția oficiala a celei de-a 24-a ediții care se va desfașura intre 10-17 august 2018. Un prinț și jumatate urmarește povestea a trei prieteni…

- Piata imobiliara inregistreaza o crestere semnificativa a volumelor in constructie la jumatatea anului, livrarile de spatii comerciale, cladiri de birouri si spatii industriale anuntate pentru 2018 fiind cu 53% mai mari comparativ cu anul trecut, potrivit unei analize realizata de Activ Property…

- CFR Calatori a incheiat contracte comerciale pentru trei perechi de trenuri cu destinatia Bucuresti, fara afectarea trenurilor din pachetul de servicii publice, pentru sambata, 9 iunie, pentru care a primit banii in avans, se arata intr-un comunicat. ”Pana in prezent au fost incheiate si achitate trei…

- O mare parte dintre apartamentele prezentate la cel mai recent targ imobiliar din Bucuresti nu respectau toate prevederile Legii Locuintei, arata rezultatele unui studiu privind calitatea locuintelor noi din Capitala si din imprejurimi.