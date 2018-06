Stiri pe aceeasi tema

- ICCJ a admis recursul Inspecției Judiciare impotriva hotararirii Secției pentru procurori din 2017, prin care procurorii DNA, Jean Uncheșelu, Marius Bulancea și Paul Dumitru au scapat de acțiunea disciplinara deschisa pentru ca si-ar fi exercitat functia cu grava neglijenta in ancheta OUG 13.„Admite…

- Laura Codruta Kovesi a fost audiata, miercuri, de Secția pentru procurori in materie disciplinara, intr-un dosar privind anchetarea sa pentru neresepctarea deciziilor Curții Constituționale. Șefa DNA a petrecut aproximativ doua ore in sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Ordinea de zi a Sectiei…

- In sedinta Sectiei de Procurori a CSM din 12 iunie se vor analiza, printre altele, trei cereri de incetare a activitatii la Directia Nationala Anticoruptie. Pe langa celebrul Jean Uncheselu, alti doi procurori vor sa plece din DNA. Lor li se adauga un procuror care cere sa plece de la DIICOT. "INCETARE…

- V. Stoica Secția pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii are, astazi, pe ordinea de zi dosarul 4/P/2018 in care este adusa in discuție acțiunea deschisa de Inspecția Judiciara impotriva procurorilor Lucian Gabriel Onea – fost procuror șef al Serviciului…

- Șeful DNA Ploiești, Lucian Onea, s-a prezentat, miercuri dimineața, la sediul Inspecției Judiciare pentru audieri dupa dezvaluirile lui Vlad Cosma. Inspectia Judiciara a dispus inceperea cercetarii disciplinare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie Ploiesti, Lucian Onea, dupa plangerea…

- Procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi a fost audiata miercuri in cadrul Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii, audiere avand loc ca urmare a raportului de control a Inspectiei Judiciare efectuat luna ianuarie. Audierea a durat doar 30 de minute.