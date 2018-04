Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Statelor Unite a parut sa aiba pareri impartite, examinand decretul antiimigratie al presedintelui Donald Trump, faza finala a unei dure batalii judiciare, de 15 luni, in centrul careia se afla aceasta masura extrem de controversata, relateaza AFP.

- In acest interviu, James Comey, destituit in 2017 de catre Donald Trump din postul de sef al politiei federale (FBI), face un portret foarte sumbru al sefului statului american, pe care-l prezinta ca pe un mincinos care-i "murdareste pe toti cei care sunt in jurul lui". "Eu nu cred in aceste…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, luni, ca va decide raspunsul Statelor Unite la atacul "odios" cu arme chimice din Siria in urmatoarele 24-48 de ore, relateaza site-ul televiziunii CNBC.

- Procurorul special american Robert Mueller le-a comunicat luna trecuta avocatilor presedintelui Donald Trump ca nu-l considera, ”in acest stadiu”, suspect pe seful statului in ancheta rusa, dezvaluie The Washington Post (WP), scrie Reuters. In cadrul unor negocieri private pe care le-au purtat la inceputul…

- Slovenia și Slovacia sunt doua țari foarte des confundate, iar știrile de saptamana aceasta nu au facut decat sa amestece și mai tare lucrurile. Pe langa faptul ca cele doua națiuni au nume asemanatoare și steagurile lor seamana foarte bine, saptamana aceasta amandoi premierii și-au anunțat demisiile.…

- Hope Hicks, director de comunicare al Casei Albe, demisioneaza din funcție. Aceasta era una din cele mai vechi membre ale staffului presedintelui Donald Trump. Anunțul a fost facut miercuri, de purtatoarea de cuvant a presedintiei Statelor Unite, Sarah Sanders. Aceasta a ținut sa precizeze ca decizia…

- Presedintele american, Donald Trump, doreste sa fie organizate parade militare care sa prezinte puterea militara a Statelor Unite, a anuntat Casa Alba. "Presedintele Trump este pe deplin solidar...