- Donald Trump era protejat de imunitatea prezidentiala atunci cand a incercat sa inverseze rezultatele alegerilor din 2020? Curtea Suprema a Statelor Unite a refuzat vineri sa se pronunte de urgenta asupra acestei chestiuni, un avantaj pentru republicanul care spera sa amane inceperea procesului sau,…

- Decizie fara precedent in Statele Unite! Donald Trump a fost eliminat de pe buletinul de vot din Colorado pentru alegerile prezidentiale de anul viitor. Curtea Suprema din acest stat a stabilit ca republicanul a incitat si a participat la asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021. Masura vine…

- Fostul președinte Donald Trump este descalificat pentru funcția de președinte al SUA și nu poate aparea pe buletinul de vot pentru alegerile primare din Colorado din cauza rolului in atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului, a decis marți instanța suprema a statului, potrivit Reuters.Decizia…

- „Fostul președinte Donald Trump este descalificat pentru funcția de președinte al SUA”. El nu are voie pe buletinul de vot primar din Colorado, a decis Curtea Suprema din Colorado. Motivația? Rolul avut in atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021. Donald Trump a primit o grea lovitura in statul…

- Curtea Suprema din Colorado a hotarat marti ca Donald Trump nu este eligibil pentru presedintie din cauza actiunilor sale in timpul alegerilor din 2020 si a ordonat retragerea buletinelor de vot cu numele sau de la alegerile primare republicane din acest stat in vederea participarii la scrutinul prezidential…

- O instanta federala americana a decis astazi ca Donald Trump poate fi acuzat civil pentru rolul sau in atacul asupra Capitoliului de la 6 ianuarie 2021, respingind argumentul fostului presedinte ca este imun la urmarirea penala. Curtea de Apel a SUA pentru Circuitul Districtului Columbia, cea mai inalta…

- Fostul presedinte republican al SUA, Donald Trump, poate fi judecat intr-un proces civil pentru asaltul sustinatorilor sai asupra sediului Capitoliului din 6 ianuarie 2021, a decis vineri justitia federala americana, transmite France Presse. Aceasta decizie a unei curti de apel din Washington, care…