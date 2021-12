Stiri pe aceeasi tema

CCR a anunțat joi, intr-un comunicat de presa, ca respinge, de facto, decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene care prevede ca judecatorii romani nu trebuie sa respecte deciziile Curții Constituționale in cazul in care este incalcat Dreptul european, care primeaza celui național, sau impiedica…

- Judecatorii Curții Constituționale au emis un comunicat de presa, ca urmare a deciziei Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) privitoare la completurile de 5 judecatori. Judecatorii CCR explica, cu argumente juridice, motivul pentru care decizia CJUE nu poate anula o decizie a Curții Constituționale…

- Concluziile CJUE au fost prezentate dupa ce a primit mai multe sesizari din partea unor entitati implicate in sistemul juridic din Romania, printre care Inalta Curte sau asociații ale magistraților. Este vorba și de intrebarile adresate instanței europene in legatura cu situatia completurilor specializate…

- Chiar și pe timp de pandemie romanii din strainatate au trimis mai mulți bani in țara decat investitorii straini. Cei 3,6 milioane de romani care locuiesc si lucreaza oficial in strainatate au trimis anul trecut 3,4 mld. euro in tara, marcand cel mai ridicat nivel al remitentelor din randul celor 27…

- Cei 3,6 milioane de romani care locuiesc si lucreaza oficial in strainatate au trimis anul trecut 3,4 mld. euro in tara, marcand cel mai ridicat nivel al remitentelor din randul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, arata datele Eurostat. Pentru prima data din 2011 incoace, anul trecut banii…

- Ungaria inregistreaza miercuri 10.265 de noi infecții COVID-19, cel mai mare numar zilnic de la sfarșitul lunii martie, a anunțat guvernul. Cazurile zilnice se apropie de varful de 11.265, atins in timpul celui de-al treilea val al pandemiei. Ungaria nu are aproape nicio restricție in vigoare…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a acuzat joi institutiile UE ca incalca drepturile statelor membre, in timp ce se pregateste sa prezinte saptamana viitoare in fata Parlamentului European pozitia tarii sale in disputa cu Bruxellesul privind statul de drept. Potrivit Reuters, guvernul condus de…

- Ungaria cere Uniunii Europene „sa respecte suveranitatea statelor membre”, poziționandu-se astfel de partea Poloniei, al carei Tribunal Constituțional a decis recent ca unele prevederi ale legislației europene sunt incompatibile cu Constituția țarii, scrie Reuters.