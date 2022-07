Stiri pe aceeasi tema

- Un consilier al directorului TAROM, Catalin Butu, afirma intr-o informare trimisa ministrului Transporturilor, președintelui CA TAROM și președintelui Curții de Conturi, ca situația de la TAROM poate duce nu doar la un colaps financiar ci inclusiv la punerea in discuție a siguranței pasagerilor de…

- In perioada 14 - 16 iunie 2022, deputatul Vasile Citea participa la cea de-a V-a editie a conferintei internationale "Critical Infrastructure Protection Forum" (CIP Forum V 2022), la initiativa IF Idea Factory Think Tank, care se desfasoara sub Inaltul Patronaj al presedintelui Camerei Deputatilor,…

- Mina Draghici, directorul Autoritatii pentru Supravegherea si Protectia Animalelor, si-a dat demisia din functie, in urma depistarii mai multor nereguli gasite de controalele efectuate de Curtea de Conturi și Corpul de Control al Primariei București.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, joi, ca Directorul Autoritatii pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA), Andrei Mina Draghici, a demisionat din functie. Primarul general sustine ca acesta a gestionat bugetul institutiei ”ca pe propriul buzunar”, potrivit news.ro.”Andrei…

- Curtea de Conturi a finalizat controlul efectuat la SC Romaero SA si a constatat mai multe nereguli.Societatea Romaero SA s a infiintat prin HG nr. 1213 1990, este persoana juridica romana, societate pe actiuni, care integreaza doua activitati majore: fabricarea de aerostructuri, precum si intretinerea…

- Printre entitațile verificate de Curtea de Conturi in 2021 se numara și 4 ocoale silvice din județ, inclusiv Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița sau Ocolul Silvic „Izvorul Someșul Mare” de la Șanț. Acesta din urma pare sa fie cel mai pacatos dintre toate, „inregistrand” cele mai multe nereguli. Alaturi…

- Potrivit raportului de activitate pe anul 2021, publicat saptamana trecuta, Curtea de Conturi a desfașurat in Argeș aproape 50 de actiuni, din care 41 de audit financiar al conturilor de executie bugetara pe anul 2020, 6 actiuni de control și o acțiune de audit al performanței. Din verificarile efectuate…

- Potrivit directorului CJAS, Szekely Vilhelm in aceste momente auditorii Curții de Conturi verifica activitatea instituției din anii precedenți. Este vorba tocmai de anul in care instituția a fost condusa de liberala Doina Sigmirean. Printre ilegalitațile pe care le-ar putea descoperii auditorii se numara…