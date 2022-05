Stiri pe aceeasi tema

- Misiunea de audit a avut loc pentru a evalua cat de eficient este modul in care Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor se organizeaza și a felului in care instituția coordoneaza unitațiile subordonate. Auditorii au evaluat și modul in care Ministerul Agriculturii și…

- Costurile masurilor de sprijin legate de pandemia de Covid au reprezentat un procent important din PIB-ul Romaniei, potrivit unui raport al Curții de Conturi. „In ceea ce priveste raspunsul bugetului public la criza pandemica, in 2020, costul total al masurilor de sprijin legate de COVID-19 a fost de…

- Uniunea Europeana a inregistrat un excedent de cont curent de 49,6 miliarde de euro (1,3% din PIB) in trimestrul patru din 2021, iar tarile membre UE cu cel mai ridicat deficit de cont curent au fost Belgia (minus 6,2 miliarde de euro), Grecia (minus 5,2 miliarde de euro), Polonia (minus 4,7 miliarde…

- Uniunea Europeana a inregistrat un excedent de cont curent de 49,6 miliarde de euro (1,3% din PIB) in trimestrul patru din 2021, iar tarile membre UE cu cel mai ridicat deficit de cont curent au fost Belgia (minus 6,2 miliarde de euro), Grecia (minus 5,2 miliarde de euro), Polonia (minus 4,7 miliarde…

- Curtea de Conturi a Romaniei a finalizat un audit al performantei privind activitati din domeniul sigurantei alimentare si semnaleaza lipsa strategiilor nationale in domeniul sigurantei alimentare, al calitatii alimentelor si in cel fitosanitar, cea ce afecteaza coerenta politicilor si a masurilor…

- Ministerul Educatiei a transmis o nota prin care a anuntat universitatile ca vor putea desfasura in continuare cursurile in modul online pe durata acestui an universitar, anunta Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR). "Dupa aproape 3 saptamani, Ministerul Educatiei cedeaza…

- Ialomița are nevoie de mai multe paturi pentru spitale. Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) scoate in evidența gradul scazut in ceea ce privește accesul la servicii medicale al ialomițenilor din aceasta perspectiva. Intr-o cercetare realizata de specialiștii din cadrul…

- Bugetul sectorului 1 din Capitala nu a fost votat nici pana la aceasta data, iar primarul Clotilde Armand și consilierii din opoziție continua lungul șir de scandaluri care a acaparat ședințele locale. Cetațenii din sectorul 1 al Capitalei se plang de serviciile de salubrizare slabe și de lipsa investițiilor,…