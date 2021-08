Magistrații Curții de Apel București au dat vineri, 13 august a.c., o sentința definitiva in dosarul fostului președinte al Consiliului Județean Ialomița. Acuzat de Direcția Naționala Anticorupție de fapte de corupție, Silvian Ciuperca a fost achitat definitiv. De asemenea, au fost achitați și Liviu Mușat și Mariana Vișan, reprezentanți ai Asociației de Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia, anchetați in aceeași cauza. Proces incheiat dupa 7 ani Ancheta in cazul lui Silvian Ciuperca, fostul președinte al Consiliului Județean Ialomița, a debutat in toamna anului 2014, iar la inceputul...