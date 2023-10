Curtea Constituțională a României sau a lui Iohannis și a guvernelor sale? Chiar și ultima speranța a milioanelor de romani și a sutelor de mii de companii cu capital romanesc (și nu numai), a fost spulberata de Curtea Constituționala a Romaniei (sa o numim inca așa), prin acceptarea ca fiind constituționala a legii privind “reforma” fiscal-bugetara a lui Ciolacu, prin care acesta iși desavarșește opera de ingenunchere a economiei romanești. Curtea Constituționala, prin Decizia 523/2023, cu argumentele penibile și incropite de judecatorii acesteia (o parte dintre ei) in susținerea propriei decizii, induce in randul populației, idea ca, oricat am incerca sa luptam pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul Dacian Ciolos a declarat miercuri, la Strasbourg, ca este interesat de o candidatura in alegerile prezidentiale si ca i se pare ca rolul presedintelui in urmatorii ani va fi unul cheie, atat in interior, cat si la nivel european, unde urmeaza sa se ia decizii care vor influenta pe termen…

- Miercuri, la Forumul Rebuilding Ukraine, premierul Marcel Ciolacu a subliniat ca Ucraina se poate baza pe sprijinul Romaniei in ceea ce privește eforturile de reconstrucție și susținerea integrarii Ucrainei in NATO și Uniunea Europeana. „Azi la Kiev, impreuna cu omologul meu, proiectam intr-un cadru…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, considera ca alegerea este fie de a sustine Rusia, fie de a sustine Ucraina, mentionand ca aceia care sustin Rusia nu sunt sinceri deoarece ar trebui sa fie impotriva NATO si Uniunii Europene, asa cum este Rusia. El afirma ca acestor oameni le doreste pace,…

- In cateva luni, romanii plecați in strainatate vor putea suna acasa, in țara, de pe orice telefon, la tarifele locale. La Strasbourg, europarlamentarii au votat eliminarea costurilor suplimentare in interiorul Uniunii Europene. In prezent, se aplica o taxa care poate ajunge pana la 23 de eurocenți pe…

- "Orice reforma va aduce lucruri bune. Sa nu va fie frica de reforma. Romania are nevoie de progres. Am venit in aceasta lege cu combaterea evaziunii fiscale. Se vor modifica multe, si in abordarea acestui fenomen infractional, si in legislatie si in functionarea Ministerului de Finante. Va veni o reorganizare…

- Pescarii de la malul Marii Negre protesteaza astazi, nemultumiti ca sunt somati sa returneze ajutorul Covid primit de la Uniunea Europeana.Pe lista nemultumirilor se mai afla si problemele cauzate de razboiul din Ucraina, in special minele care pun in pericol pescuitul pe mare."Astazi, in acest moment…

- Belgia are, incepand de miercuri, ambasada in Republica Moldova. Misiunea a fost inaugurata la Chisinau, in prezenta sefei diplomatiei belgiene, Hadja Lahbib, si a omologului sau moldovean Nicu Popescu. Cei doi oficiali au sustinut o conferinta de presa, in care au declarat ca noua ambasada va facilita…

- Premierul Ucrainei, Denys Shmyhal, a declarat ca in cadrul discutiilor avute vineri cu oficialii de la Bucuresti au fost semnate mai multe acorduri. Premierul ucrainean a spus, in cadrul unui interviu dat la Digi24, ca peste 120.000 de ucraineni aflati in țara noastra vor putea profesa, in functie de…