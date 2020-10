Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in județul Suceava au fost confirmate 73 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, cu 25 in minus fața de situația anterioara, dupa ce s-au efectuat 500 de teste. Potrivit Instituției Prefectului, astazi dimineața, in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou”…

- Aproape o treime dintre localitatile judetului Prahova au depasit rata de infectare de 1,5 la o mie de locutori, localitatea cu cea mai crescuta incidenta a cazurilor de COVID-19 fiind comuna Paulesti, situata langa Ploiesti. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova a decis, vineri…

- Toate scolile din municipiul Caracal, unde rata de infectare cu SARS-CoV-2 la 1.000 de locuitori este de 3,17, vor trece in scenariul rosu timp de doua saptamani incepand de vineri, 16 octombrie, a anuntat joi seara Institutia Prefectului Olt, citata de Agerpres . Decizia desfasurarii in sistem online…

- Potrivit unui comunicat de presa al Prefecturii Suceava, din cele 114 de unitați administrativ teritoriale din județ 27 nu au niciun caz de infecție Covid-19 in evoluție, 25 au cate un caz in evoluție, 40 au sub cinci cazuri in evoluție, 11 au sub zece cazuri in evoluție iar 11 au peste zece cazuri…

- Directiile de Sanatate Publica din toata tara au calculat incidenta cazurilor de Covid-19 la mia de locuitori, pe fiecare localitate in parte. In marea majoritate a acestora incidenta este suficient de mica atat cat cursurile sa poata incepe normal.

- O singura comuna din judetul Buzau se afla in scenariul rosu, unde scolile ar urma sa inceapa in sistem exclusiv online,rata mare de infectare fiind generata de faptul ca in localitate se afla un azil de batrani unde e focar de coronavirus. Pe de alta parte, in municipiul Buzau scenariul dupa care ar…

- ORDINUL SEFULUI DEPARTAMENTULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA nr. 4659202 din 22 07 2020, privind instituirea carantinei zonale in localitatea Gornet, comuna Gornet, judetul Prahova Luand in considerare situatia epidemiologica din judetul Prahova, comuna Gornet, localitatea Gornet, generata de coronavirusul…

- Localitatea Gornet din județul Prahova intra in carantina Foto: MApN. Localitatea Cartojani din județul Giurgiu a intrat în carantina, dupa ce au fost înregistrate 32 de persoane infectate cu COVID-19 prin transmitere comunitara, la o populație de 3.600 de locuitori.…