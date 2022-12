Stiri pe aceeasi tema

- CENTRUL DE EXCELENTA IN FORMARE PROFESIONALA MARAMUREȘ in parteneriat cu Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitara – INDECO, in calitate de Beneficiar, si Asociația Consensual, partener, va face cunoscute CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALA, care se vor desfasura in cadrul proiectului cu titlul…

- CENTRUL DE EXCELENTA IN FORMARE PROFESIONALA MARAMUREȘ va face cunoscute CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALA, care se vor desfasura in cadrul proiectului cu titlul “Formare pentru performanța” cod MySmis 134585: CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALA, – Competente digitale – Competente antreprenoriale – Manichiurist-pedichiurist…

- TU FACI PARTE DIN GRUPUL ȚINTA AL PROIECTULUI „Formare pentru performanța” ID 134585? Pentru a participa gratuit la programele noastre de formare profesionala, trebuie sa aveți domiciliul in regiunea Nord-Vest, varsta minima de 25 ani și sa fiți angajat/a. Competente digitale Competente antreprenoriale…

- Curs COMPETENȚE DIGITALE organizat in cadrul proiectului “Formare pentru performanța” ID134585 Pentru a participa GRATUIT, trebuie sa aveți domiciliul in regiunea Nord-Vest, varsta cuprinsa intre 25-65 ani și statutul de piața muncii de angajat/a. Obtinand certificatul, primești un punctaj suplimentar…

- CENTRUL DE EXCELENTA IN FORMARE PROFESIONALA MARAMUREȘ va face cunoscute CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALA, care se vor desfasura In cadrul proiectului cu titlul “Formare pentru performanța” cod MySmis 134585 CURSURI DE FORMAE PROFESIONALA – competente digitale – competente antreprenoriale – manichiurist-pedichiurist…

- Facem inscrieri pentru cursul gratuit de Competențe antreprenoriale!!! Curs GRATUIT daca: Daca esti angajat? Ai domiciliul in regiunea Nord-Vest? Și ai peste 25 de ani? – Certificat acreditat ANC – Curs online – 60 de ore de curs -Curs autorizat, eligibil pentru programul Start Up Nation Romania Pentru…

- CENTRUL DE EXCELENTA IN FORMARE PROFESIONALA MARAMUREȘ va face cunoscute cursurile de formare profsionala, care se vor desfasura in cadrul proiectului “Formare pentru performanța” cod MySmis 134585 CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALA: – competente digitale – competente antreprenoriale – manichiurist-pedichiurist…

- CENTRUL DE EXCELENTA IN FORMARE PROFESIONALA MARAMUREȘ va face cunoscute CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALA, care se vor desfasura In cadrul proiectului cu titlul “Formare pentru performanța” cod MySmis 134585 Pentru a participa gratuit, trebuie sa aveți domiciliul in regiunea Nord-Vest, varsta minima de…