- Ieri s-a anunțat ca, in judetul Bacau, 66 de clase cu 1.676 de elevi din 37 unitati de invatamant desfasoara cursurile in sistem online, dat fiind faptul ca sunt 55 de elevi si 23 de cadre didactice confirmate pozitiv SARS COV 2. Conform prevederilor legale, daca exista chiar și un singur caz intr-o…

- La 18 iulie 1976, o fetita romanca de 14 ani si jumatate (nascuta la 12 noiembrie 1961, in Onesti) uimea lumea sportului realizand o performanta unica la acea vreme – nota 10 la Jocurile Olimpice de la Montreal. Fetita era Nadia Comaneci, care, la acea editie a JO, a obtinut de sapte ori nota 10 […]…

- O ședința “de indata” a Consiliului Local Bacau programata pentru joi, 15 iulie, a fost amanata in ultima clipa pentru luni. Oficial, pretextul amanarii a fost ca mai mulți consilieri ai formațiunilor d ela Putere s-ar fi aflat in concediu și nu ar fi putut participa. Neoficial, insa, ar fi vorba de…

- Pacat ca s-a ajuns ca unii fermieri sa arunce pe marginea tarlalei, castravetii abia culesi. Cel puțin așa s-au dat declarații și imagini la televizor. Mai bine ii puneau la fermentat și tot scoteau ceva. Se știe ca tot ce fermenteaza produce alcool prin distilare. In Bacau, la tarabele din piețe, prețul…

- Bacauanii din zona rurala care vor sa-și includa gospodariile in categoria Punctelor Gastronomice Locale (PGL) pot urma cursuri de formare profesionala. Acestea sunt gratuite, fiind organizate de Agenția Naționala a Zonei Montane, insa la cererea unui numar de minimum 10 cursanți. Cursurile se adreseaza…

- Un medic propus de PNL Bacau ca secretar de stat in Ministerul Sanatații a fost numit vineri in Guvern dar a fost demis a doua zi, sambata, atat numirea cat și demiterea fiind publicate in Monitorul oficial. Reprezentanții guvernului au explicat ca decizia de eliberare a fost publicata in Monitorul…

- Ploile torențiale lasa urme adanci prin culturile fermierilor. Pagubele evaluate pana la acest moment depașesc jumatate de milion de euro. Cele mai afectate sunt culturile de porumb, insa stihiile naturii au distrus și livezile de pomi fructiferi. Scenariul din 2019 se repeta și in acest an, insa la…

- Punct ochit, punct lovit: Adrian Raspopa și-a adjudecat Raliul Moldovei Bacau powered bt Dedeman Automobile! Anul trecut, la ediția aniversara, pilotului oneștean i-au lipsit patru secunde. Plus un dram de noroc. In 2021, totul s-a intors in favoarea celui care a luat startul in Raliul Moldovei in dubla…