”In intervalul 20-26 octombrie 2022, pe Aeroportul Henri Coanda, 226 de zboruri (aterizari si decolari) au inregistrat intarzieri mai mari de 60 minute. Pentru 70% dintre acestea, companiile aeriene au raportat drept cauza rotatia aeronavelor sau lipsa echipajului”, anunta Compania de Aeroporturi Bucuresti. Cele mai multe zboruri cu intarzieri de peste o ora s-au inregistrat, in ordine, la companiile aeriene Wizzair (150 de zboruri), Ryanair (32) si Tarom (14). In ceea ce priveste zborurile anulate, in saptamana 20-26.10.2022, s-au inregistrat 6 anulari dintre care Wizzair a avut 4 zboruri anulate…