Fostul ministru britanic de Finanțe, Rishi Sunak, și-a anunțat, duminica, candidatura la funcția de șef al guvernului de la Londra, dupa demisia fostului premier Liz Truss. „Candidez pentru a fi liderul Partidului Conservator și urmatorul vostru prim-ministru”, a anunțat Rishi Sunak, pe Twitter. „Redresarea economiei țarii” The United Kingdom is a great country but we […] The post Cursa pentru Downing Street se strange la Londra. Fostul ministru de Finanțe Rishi Sunak și-a anunțat candidatura / Ce poziție are Boris Johnson first appeared on Ziarul National .