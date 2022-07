Cursa pentru Downing Street: Rishi Sunak consideră China cea mai mare amenințare pe termen lung Fostul ministru britanic de finante Rishi Sunak, candidat pentru a-i succeda premierului Boris Johnson, a criticat dur duminica China pe care a descris-o drept „cea mai mare amenintare pe termen lung” a Regatului Unit, transmite AFP. Acuzand China ca „ne fura tehnologiile si ne infiltreaza universitatile”, Rishi Sunak a luat astfel pozitie in fata rivalei sale in cursa pentru Downing Street, Liz Truss, care la conducerea diplomatiei britanice a avut ocazia sa-si inaspreasca tonul in privinta Beijingului. Campania dintre cei doi finalisti pentru a-l inlocui pe Boris Johnson, constrans sa paraseasca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

