Cursa electorală în SUA: Cine conduce pe cine acum Sondajele efectuate online in sase state la inceputul lui septembrie arata ca presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump, si contracandidatul sau democrat, fostul vicepresedinte Joe Biden, sunt la egalitate in optiunile alegatorilor care intentioneaza sa voteze in Florida si Carolina de Nord. Cursa electorala din SUA este mai stransa decat par sa indice sondajele de opinie la nivel national, dupa cum rata sondaje Reuters/Ipsos in state cheie. Biden conduce cu unu la suta in Arizona, cu trei la suta in Pennsylvania si cu cinci la suta in Wisconsin si Michigan. Avand in vedere populatia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cursa electorala din Statele Unite este mai stransa decat par sa indice sondajele de opinie la nivel national, arata sondaje Reuters/Ipsos in state cheie, conform unor rezultate anuntate saptamana aceasta. Sondajele efectuate online in sase state la inceputul lui septembrie arata ca presedintele in…

- Cursa electorala din Statele Unite este mai stransa decat par sa indice sondajele de opinie la nivel national, arata sondaje Reuters/Ipsos in state cheie, conform unor rezultate anuntate saptamana aceasta, potrivit Agerpres. Sondajele efectuate online in sase state la inceputul lui septembrie arata…

- Miliardarul Mike Bloomberg va cheltui cel putin 100 de milioane de dolari pentru a sustine campania candidatului democrat Joe Biden in Florida, un stat-cheie in alegerile prezidentiale din SUA, a apreciat duminica anturajul lui pentru cotidianul american Washington Post, informeaza luni AFP, preluata…

- Democratul Joe Biden il devanseaza pe Donald Trump intr-un sondaj de opinie realizat de CNBC/Change Research in sase state indecise, in conditiile in care Conventia Nationala Republicana nu a schimbat nimic in cursa pentru Casa Alba. In Arizona, Florida, Michigan, Carolina de Nord, Pennsylvania si Wisconsin,…

- Democratul Joe Biden il devanseaza pe Donald Trump intr-un sondaj de opinie realizat de CNBC/Change Research in sase state indecise, in conditiile in care Conventia Nationala Republicana nu a schimbat nimic in cursa pentru Casa Alba. In Arizona, Florida, Michigan, Carolina de Nord, Pennsylvania si…

- Democratul Joe Biden il devanseaza pe Donald Trump intr-un sondaj de opinie realizat de CNBC/Change Research in sase state indecise, in conditiile in care Conventia Nationala Republicana nu a schimbat nimic in cursa pentru Casa Alba.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul partidelor la alegerile…

- Ingrijorarile legate de coronavirus au scazut, iar rata de aprobare a presedintelui Donald Trump a crescut in sase state indecise, in ultimele doua saptamani, potrivit unui nou sondaj realizat de CNBC/Change Research, relateaza news.roVezi și: Bancile au facut in Romania, in plina criza, un…

- Joseph Biden, candidatul democrat în scrutinul prezidential din SUA, mentine avansul în sondajele de opinie, inclusiv în state decisive din punct de vedere electoral, dar popularitatea presedintelui Donald Trump este în crestere, informeaza postul CNBC si publicatia The Hill.…