Curs GRATUIT pentru ADMINISTRATORII de bloc! Administratorii de bloc din municipiul Deva, care nu dețin certificatul de calificare profesionala, obligatoriu de la 1 ianuarie 2022, il pot obține GRATUIT, prin Camera de Comerț și Industrie a județului Hunedoara care organizeaza cursul de calificare „Administrator de condominii”. Cursul se desfașoara ONLINE și va avea o durata de 720 de ore. IMPORTANT! Persoanele interesate trebuie sa aiba un loc de munca și sa nu fi implinit varsta de 65 de ani. INSCRIERILE la curs se desfașoara in perioada 8 – 14 februarie 2022, intre orele 9:00-15:00, la sediul Camerei de Comerț și… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

