- Proiectul ”Integrare prin muzica și arta”, pe care Asociația Esperando il implementeaza, are ca scop creșterea calitații vieții persoanelor cu dizabilitați, a familiilor și speciliștilor din invațamant, prin tehnici neconvenționale. In cadrul proiectului au loc ateliere de terapie prin muzica și terapie…

- Președintele Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cimpean, și președintele Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc, au anunțat marți, 8 noiembrie, cu prilejul unei conferințe de presa organizata la limita dintre județele Mureș și Sibiu, finalizarea lucrarilor de reabilitare a Drumului Județean DJ 106…

- Președinții Consiliilor Județene Sibiu și Mureș, Daniela Cimpean și Peter Ferenc, vor susține marți, 8 noiembrie, de la ora 11.00, o conferința de presa comuna care va avea loc la limita județelor Mureș și Sibiu. "Au fost finalizate lucrarile de reabilitare la DJ 106 Agnita – Sighișoara in data de 30…

- Art Safari, cel mai important eveniment dedicat artei din țara, prezinta in cadrul ediției a X-a, o artista neconvenționala, cu un parcurs atipic la fel ca personalitatea sa: Lilian Theil. Nascuta la Brașov in 1932, artista are o tehnica speciala (applique): „picteaza" cu acul de cusut și creeaza arta…

- Acum mai bine de trei saptamani, ne intrebam – oarecum retoric – daca va ramane Sighișoara nematurata și nespalata din octombrie? Chiar nedeszapezita cand va fi sa vina iarna? Ceea ce era acum mai bine de trei saptamani inca o incertitudine, astazi a devenit o realitate certa. Cine sufera? Bineințeles,…

- Banda 1 de circulație a drumului E60, sensul de intrare in Targu Mureș dinspre Sighișoara (zona supermarketurilor) a fost inchisa traficului rutier, a informat Biroul de presa al Primariei Municipiului Targu Mureș. "Miercuri, o porțiune de aproximativ 20 de metri de teren s-a dislocat, fapt care a dus…

- Primarul municipiului Sighișoara, Iulian Sirbu, a felicitat-o, in urma cu cateva zile, pe Elena Albu, o sighișoreanca in varsta de 100 de ani. "Sighișoara are privilegiul sa fie acasa pentru tot mai mulți centenari! Astazi, am intalnit-o pe doamna Elena Albu care m-a așteptat cu entuziasm și emoție.…