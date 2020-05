Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a declansat cea mai drastica pierdere lunara de locuri de munca din SUA de la Marea Depresiune din 1982, au aratat vineri datele guvernului federal, in timp ce statele Michigan si...

- Airbnb va disponibiliza 25% din forta de munca, adica 1.900 de angajati, a confirmat compania care transmite ca a fost extrem de dur lovita de pandemia de COVID-19.„Cu totii trece prin cea mai crunta criza din viata noastra”, le-a spus Brian Chesky angajatilor in cadrul unui apel de grup.…

- De joburi iși cauta romanii in plina pandemie. BestJobs: Cautarile pentru locuri de munca de acasa au crescut cu 75%, in aprilie Numarul cautarilor pentru locuri de munca de acasa a crescut cu 75% in luna aprilie, comparativ cu acelasi interval din 2019, job-ul vedeta provenind de la Olx.ro, care a…

- Intr-un interviu pentru viva.ro , Maruta a povestit ce masuri de prevenire a adoptat in actualul context pandemic, mai ales ca el continua sa mearga la munca și-n plina pandemie de coronavirus . Masuri de protecție sunt luate atat in studioul in care filmeaza emisiunea, cat și cand se intoarce acasa,…

- Ghid pentru intoarcerea la locul de munca in conditii de siguranta. Cum se schimba felul in care lucram, dupa pandemie Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca (EU-OSHA) a publicat astazi un ghid privind intoarcerea la serviciu, in conditiile in care angajatorii se intreaba cum se pot…

- Muncitorii agricoli din Europa de Est sunt transportați in Marea Britanie in zboruri charter pentru a culege fructe și legume. Serviciul Air Charter a declarat pentru BBC ca primul zbor va ateriza joi, la Stansted, cu 150 de muncitori romani.Firma a declarat pentru BBC ca avionul este primul…

- Iulian Stanciu, șeful eMAG, cea mai mare companie de vanzari online din Romania, a vorbit despre modul in care munca de acasa influențeaza productivitatea angajaților. Pandemia de COVID-19 a forțat mai multe companii sa recurga la munca de acasa, in timp ce foarte multe firme au fost nevoite sa-și opreasca…

- Dupa ce va trece pandemia, fotbalul, handbalul si cam toate celelalte sporturi ar putea fi lovite in plin de faptul ca autoritatile locale nu vor mai dispune de bugetele de pana acum, iar sportul n-ar mai constitui o prioritate. Rapid, CSA Steaua sau CSM București sunt printre principalele nume amenințate. …