Stiri pe aceeasi tema

- Confirmand așteptarile economiștilor, cei 9 membri ai Consiliului de Administrație al BNR au decis joi sa mențina rata dobanzii de politica monetara la 7% pe an. Guvernatorul a spus ca la nivelul conducerii BNR s-a discutat un calendar potential de reducere a ratei dobanzii de politica monetara, dar…

- Daniel Sandu, șeful departamentului de scouting de la Rapid, a fost prezent, azi, in studioul GSP Live și a dezvaluit dificultațile prin care a trecut pentru a-l convinge pe atacantul Borisav Burmaz sa vina in Giulești. Burmaz, 22 de ani, a fost transferat de Rapid in aceasta iarna, de la Vozdovac,…

- Indiferent de tipul de afacere pe care o desfașori, echipamentul de cantarire pe care il alegi poate influența in mod direct eficiența și precizia operațiunilor tale. In cadrul unei afaceri, o masurare precisa este importanta pentru controlul calitații, gestionarea stocurilor și calcularea exacta a…

- Un martor cheie a aparut in ancheta cu privire la moartea Ginei, femeia de afaceri din Targu Mureș. Barbatul a vorbit cu Aurel, iubitul acesteia, și a aflat mai multe detalii, intr-un moment tensionat.

- Sa arate placut, dar sa te și fereasca de condițiile meteorologice destul de dificile in sezonul rece. Care sunt criteriile conform carora iți alegi geaca de dama de iarna și cum faci pentru a fi mereu un avantaj, afli in randurile de mai jos. Alegerea unei geci de dama de iarna poate sa te puna...…

- Proprietarul afacerii "Gradinile Malancrav" a anunțat, in urma cu cateva zile, scoaterea business-ului la vanzare. "Gradinile Malancrav" este o afacere mica in domeniul legume-fructe fondata in anul 2017, intr-un peisaj de poveste din satul Malancrav, in sudul Transilvaniei, zona Sighișoara. Potrivit…

- Fermier Vasile: „Am facut o ferma cu gandul sa ma intorc acasa, sa-mi cresc copilașii, sa nu mai fiu calator, strain, departe de ei, de dorul copiilor care m-a macinat. Din 2015 și pana in prezent, statul roman mi-a acordat suvenții 100 mii euro, bataie de joc. Am niște credite, ingropați in datorii,…

- Alegerea corecta a anvelopelor de iarna este esențiala pentru siguranța și performanța mașinii pe drumurile reci și alunecoase din timpul sezonului rece. Cu o gama larga de opțiuni disponibile pe piața, este important sa știți sa alegeți și sa luați decizia potrivita atat pentru mașina cat și pentru…