Un curier din Vietnam a salvat in mod miraculos o fetita care a cazut de la etajul 12 al unui bloc. Din fericire copilul este in afara oricarui pericol, dar salvarea sa a fost miraculoasa. Incidentul a avut loc in Hanoi, capitala Vietnamului. Nguyen Ngoc Manh se afla in fata blocului pentru a face o livrare. La un moment dat a observat cum un copil de 2 ani este pe cale sa cada de la un balcon situat la etajul 12. Curierul s-a mobilizat și a reușit, ca prin miracol și aproape ca in filme sa o salveze pe fetița. Fetita a suferit o fractura la o mana si la un picior, insa este in afara oricarui…