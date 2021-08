Stiri pe aceeasi tema

- Moldovenii stabiliți in Spania continua sa voteze in cadrul scrutinului parlamentare care are loc duminica, 11 iulie. Potrivit Ambasadei R. Moldova in Regatul spaniol, la aceasta ora nu se atesta cozi la nicio secție de votare. Cei mai mulți moldoveni care locuiesc in Spania și-au exprimat opțiunea…

- Mare surpriza mare pe Arena Nationala din Bucuresti: Franta, campioana mondiala en titre, a fost eliminata de la EURO 2020 de Elvetia, 4-5 dupa executarea loviturilor de departajare, in optimile de finala. Dupa primele 90 de minute regulamentare, scorul a fost egal, 3-3 (1-0). Karim Benzema (min. 57,…

- Croația - Spania se joaca azi, de la 19:00, in prima partida de luni de la Campionatul European. Confruntarea va avea loc la Copenhaga, iar croații nu se pot baza pe doi oameni importanți in meciul cu fosta campioana europeana și mondiala. Lovren (suspendat) și Perisic (intrat in carantina) sunt marii…

- Presa spaniola susține ca oficialii lui FC Barcelona și Lionel Messi se afla în tratative intense pentru prelungirea contractului starului argentinian. Presedintele catalanilor, Joan Laporta, este în negocieri directe si intense cu Jorge Messi, tatal si impresarul jucatorului argentinian,…

- Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei a participat joi, 24 iunie 2021, la hramul parohiei romanești din Lerida, Spania. Copii școlii parohiale nu au uitat ca este Ziua Iei și au participat la slujba in port popular romanesc. La final au susținut un moment artistic cu poezii și cantece,…

- Spania a caștigat categoric meciul cu Slovacia, scor 5-0, iar Suedia a invins Polonia, 3-2, in grupa E de la EURO 2020. Emil Forsberg a deschis scorul la doar 82 de secunde de la inceputul meciului Suedia-Polonia, profitand de o gafa in apararea polonezilor. Dupa o degajare ratata, mijlocașul Suediei…

- Spania a reusit scorul competitiei, scor 5-0, cu Slovacia, iar Suedia a invins Polonia, scor 3-2, cu un gol marcat in minutul 90+4 si dupa ce a avut 2-0, dar a fost egalata de Lewandowski. Polonezii si slovacii parasesc turneul. Sevilla, Slovacia - Spania, scor 0-5 (0-2); Au marcat: Dubravka '30 (a),…

- Autoritațile spaniole au dat startul vieții de noapte. In regiunile cu o incidența de sub 50 de cazuri la suta de mii de locuitori, cluburile pot primi din nou clienți. La Barcelona, pentru prima oara dupa mai mult de un an, tinerii au putut sa petreaca noaptea in oraș.