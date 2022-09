Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 17 septembrie 2022, are loc la nivel național, dar și la Gherla, acțiunea Let’s Do It Romania, la care sunt așteptate sa ia parte persoanele care doresc sa se implice in activitatea de ecologizare a zonelor verzi și a unor spații publice. La Gherla, actiunea se va desfasura in Padurea Bradet,…

- Tu poți fi cel care ajuta planeta sa respire. Tot ce trebuie sa faci este sa conștientizezi importanța pastrarii curațeniei mediului inconjurator. Sambata, Asociația „Change Your Lifestyle for You‟ te invita sa iei parte la „cea mai mare zi de Curațenie Naționala‟. Acțiunea de ecologizare se va desfașura…

- Au fost legitimate peste 100 de persoane, fiind oprite, pentru control, peste 60 de vehicule.Duminica, 14 august 2022, politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia, Biroului de Politie Vama Veche 2 Mai si Sectiei 3 Politie Rurala Mangalia au desfasurat actiuni si activitati pe linia prevenirii…

- Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local Aiud aduce la cunoștința cetațenilor ca in data de 26 iulie 2022, intre orele 21:00 – 05:00, in funcție de condițiile meteorologice, se vor desfașura acțiuni de dezinsecție a tuturor spațiilor verzi. Substanța folosita este K-OTHRINE Ec 84. Aceasta…

- Angajatii fabricii HEINEKEN din Constanta, care produce berea Neumarktreg;, si voluntari ai Letrsquo;s Do It Romania au luat la pas sambata aceasta Cheile Dobrogei si au adunat toate deseurile care le au iesit in cale. Rezultatul: 70 de saci de deseuri adunati, care au fost preluati imediat de o firma…

- Consiliul Superior al Procurorilor se intrunește intr-o noua ședința. Pe ordinea de zi sunt 9 proiecte, printre care și adresarile lui Sorin Stati, Dorin Chirtoaca și Mirandolina Sușițcaia cu privire la pretinse acțiuni ilegale ale Procurorului General interimar, Dumitru Robu.

- Proiectul de ordonanța privind modificarea Codului Fiscal a fost pus in dezbatere publica de catre Ministerul Finanțelor, ori asta inseamna niște schimbari pentru marea majoritate a romanilor. De exemplu, la impozitul pe profit se propune extinderea facilitații privind scutirea de impozit a profitului…

- Zeci de proteste sunt anunțate pentru vineri, 24 iunie, dupa ce Curtea Suprema a SUA a anulat dreptul constituțional la avort , noteaza The Guardian . De altfel, la cateva minute dupa anunțarea deciziei, sute de manifestanți au coborat in ​​curtea cladirea Curții din Washington, scandand la megafoane:…