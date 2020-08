Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi angajati ai Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Mures au protestat, vineri, la Targu Mures pentru a-si cere drepturile promise pentru izolarea preventiva la locul de munca, denumite stimulente de risc, promise pentru perioada starii de urgenta. ”In luna…

- Primaria municipiului Targu-Mures organizeaza in perioada 16.07-18.08.2020 „Curatenia generala”, care consta in transportul gramezilor de deseuri depozitate. Programarea strazilor pentru saptamana 10.08. – 14.08.2020 este urmatoarea: 08.2020 – B-dul 1848 nr. pare, Ciucaș, Ceahlau, Lamaitei, Urcusului,…

- Primaria municipiului Targu Mures organizeaza pana in 18 august acțiunea „Curatenia generala”, care consta in transportul gramezilor de deseuri depozitate. In acest sens, proprietarii gospodariilor individuale si asociatiile de proprietari sunt rugați sa-si curete imobilele, terenurile si spatiile verzi…

- Primaria municipiului Targu Mures organizeaza in perioada 15.07. – 18.08.2020 „Curatenia generala de primavara – toamna”, care consta in transportul gramezilor de deseuri depozitate. Programarea strazilor pentru saptamana 15.07. – 18.07.2020: 07.: B-dul 22 Dec. 1989, Nordului, Prahovei, Dumbravei, Homorodului,…

- Cotidianul Zi de Zi va propune un serial de prezentare a șefilor de promoție ai claselor a VIII-a din județul Mureș. Radu Pascaru este un absolvent al Gimnaziului “George Coșbuc” din Targu Mureș care a obținut nota 10 la Evaluarea Naționala la disciplina matematica și media 9,98 in cei patru ani de…

- In circulație vor fi 36 de garnituri care vor lega Litoralul Marii Negre cu Timișoara, Deva, Craiova, Sibiu, Baia Mare, Oradea, Cluj-Napoca, Brașov, Targu Mureș, Iași, Suceava și Galați. Pentru relația București – Constanța din Gara de Nord sunt programate opt perechi de trenuri InterRegio, iar de la…

- Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva va invita sa descoperiți on-line, un artefact impresionant, in cadrul rubricii PIESE REPREZENTATIVE DIN COLECȚIILE MUZEULUI CIVILIZAȚIEI DACICE ȘI ROMANE din Deva. Descrierea obiectului este realizata de Arheolog, Mihaela – Maria Barbu, Secția Arheologie…

- Cotidianul Zi de Zi din Targu-Mureș angajeaza redactori pe urmatoarele domenii: Politica-administratie, Economic și Sport. Cerinte: – Aptitudini bune de exprimare in scris si vorbit; – Capacitate de sinteza, critica și autocritica; – Cunostinte despre activitatea din domeniul vizat, atat de la nivel…