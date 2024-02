Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de la Chișinau au depistat aproape 50 de kg de substanța exploziva in fragmentele dronei de tip Shahed depistate duminica trecuta in apropiere de satul Etulia, o localitate din sudul Republicii Moldova, situata in apropiere de frontiera moldo-ucraineana.

- Update 00:00. Mai multe fragmente de drone Shahed au fost gasite, duminica, in Republica Moldova, anunța Poliția de Frontiera de la Chișinau."Poliția de Frontiera informeaza ca astazi, 11 februarie 2024, in zona frontierei moldo-ucrainene, in apropierea localitații Etulia, raionul Vulcanești, au fost…

- Resturi de drona de tip „Shahed" au fost depistate duminica dupa-masa in apropiere de satul Etulia, o localitate din sudul Republicii Moldova, situata in apropiere de frontiera cu Ucraina, iar polițiștii de frontiera de la Chișinau iau in calcul ca drona a fost doborata.

- Aderarea la Alianța Nord-Atlantica trebuie sa devina o prioritate pentru Republica Moldova, la fel ca aderarea la Uniunea Europeana. O spune liderului Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur, potrivit caruia aderarea la NATO ar asigura pacea și securitatea Republicii Moldova, insa o mare parte…