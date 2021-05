Cuprins de „aburii alcoolului”, și-a lovit tatal vitreg cu un TOPOR in cap: Barbat din comuna Albac, REȚINUT pentru tentativa de omor Procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Alba a dispus punerea in mișcare a acțiunii penale impotriva unui inculpat in varsta de 38 ani, pentru savarsirea infractiunii de violenta in familie in modalitatea tentativei la omor. In fapt, in noaptea de 01/02.01.2021, aflandu-se la locuinta comuna din comuna...