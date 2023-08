Ziua de astazi ne-aduce vreme calda, disconfort termic ridicat si canicula in sud si sud-est. Maximele pleaca de la 28 de grade in sudul litoralului si ajung la 36 de grade in Muntenia, iar spre seara apar cateva averse in vestul si in nord-vestul tarii. In Transilvania este racoare acum in depresiuni, pe unde a […] The post Cupola de foc SUFOCA Romania! Disconfort termic ridicat si canicula in sud si sud-est first appeared on Ziarul National .