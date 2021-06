Stiri pe aceeasi tema

- Canada se confrunta cu temperaturi record dupa ce o „cupola de caldura” a cuprins weekendul trecut vestul țarii, declansand duminica alerte de canicula in trei provincii si doua teritorii arctice, potrivit Afp, citata de Agerpres. Peste 40 de noi recorduri de temperatura au fost inregistrate in provincia…

- O ''cupola de caldura'' instalata deasupra vestului Canadei a provocat temperaturi record, declansand duminica alerte de canicula in trei provincii si doua teritorii arctice, potrivit AFP. Peste 40 de noi recorduri de temperatura au fost inregistrate in provincia Columbia Britanica pe parcursul…

- Meteorologii au emis primul COD ROȘU de canicula din aceasta vara, care va afecta șapte județe in urmatoarele doua zile. Temperaturile vor ajunge la 41 de grade Celsius. Astfel, joi și vineri (24 și 25 iunie) in județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj și Maramureș se vor inregistra…

- Meteorologii din Grecia au emis un buletin de urgența de temperaturi care pot atinge chiar și 43 de grade Celsius in timpul zilei, valabil pana duminica, informeaza The Greek Reporter, citat de Mediafax. Conform informatiilor oferite de Serviciul Meteorologic al Observatorului National din Grecia, un…

- Temperaturile in București scad brusc de la 23 de grade la 9 grade Celsius, conform prognozei speciale emisa miercuri, de Administația Naționala de Meteorologie (ANM). Meteorologii anunța ca pana vineri vor fi innorari, vant și precipitații in Capitala.

- Meteorologii anunța ca vremea se va raci in aproape toata țara in acest week-end. In extremitatea sudica, temperaturile vor ramane ridicate in acest sfarșit de saptamana. Vremea se va raci astazi in mare parte din țara, dar in Lunca Dunarii vor fi maxime de pana la 21 de grade. Vor fi averse și fenomene…