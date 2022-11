Cuplu șocant în showbiz. Vedeta care a confirmat relația neașteptată, e diferență de 40 de ani între cei doi Se spune ca dragostea nu are varsta, dar cel mai recent cuplu din showbiz a facut furori tocmai din pricina diferenței uriașe dintre parteneri. Relația neașteptata a fost confirmata recent de vedeta, o legenda a scenei. Pe cantareața și iubitul sau ii despart nu mai puțin de 40 de ani. Un nou cuplu șocant in […] The post Cuplu șocant in showbiz. Vedeta care a confirmat relația neașteptata, e diferența de 40 de ani intre cei doi appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De-a lungul anilor, Nea Marin a facut audiența cu emisiunile sale. Show-urile de la Antena 1 l-au facut pe celebrul coregraf una din cele mai iubite vedete autohtone. Dar, se pare ca a luat o decizie, iar fanii nu prea sunt incantați. Recent, la Antena Stars, fanii au aflat ca Nea Marin iese la pensie.…

- A avut loc o desparțire neașteptata in showbizul romanesc. Vedeta ar fi incheiat relația cu logodnicul și, in plus, a aparut cu alt barbat. Așadar, despre cine este vorba, vedeți in randurile de mai jos ale articolului. Desparțire șoc in showbiz. O cantareața s-a desparțit de iubit. Aveau nunta programata…

- Surpriza in lumea mondena a Capitalei. O frumoasa vedeta TV și-a iertat iubitul infidel, deși, anul trecut, nici nu mai voia sa auda de cel care ii fransese inima. Blondina a facut primele declarații despre impacarea cu fostul partener de viața. Ce spune despre faptul ca logodnicul ei a calcat stramb.…

- Acum cateva zile, playtech.ro va prezenta, in exclusivitate, detaliile privind nunta secreta pe care Dana Budeanu ar organiza-o pe Coasta de Azur, acolo unde se pregatește sa se marite cu alesul inimii sale, Andrei Hrenciuc. Designerul ar fi invitat-o pe Mihaela Radulescu la grandiosul eveniment. Dana…

- Una dintre cele mai cunoscute vedete din Romania a fost surprinsa intr-o stare incontrolabila. Frumoasa bruneta s-a distrat pe cinste la inaugurarea unui celebru club din Capitala, acolo unde a petrecut pana in zori, alaturi de o buna prietena. Cum a fost surprinsa de paparazzi. Fosta soție a lui Codrin…

- Oana Roman și Marius Elisei sunt impreuna de aproape 10 ani, iar de-a lungul timpului relația lor a avut parte de multe urcușuri și coborașuri. Vedeta nu s-a sfiit niciodata sa admita faptul ca are probleme cu mariajul, insa au continuat sa lupte pentru familia lor. Recent, aceasta a transmis un mesaj…

- In presa straina au aparut informații potrivit carora Leonardo DiCaprio și Gigi Hadid ar forma un cuplu. O sursa apropiata celor doi a oferit detalii despre relația dintre ei. Cei doi au fost surprinși la o petrecere din New York.