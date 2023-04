Cupei României: UTA – FCU Craiova 1-0. Arădenii s-au calificat în semifinalele competiției UTA Arad s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce a invins-o pe FC U Craiova cu scorul de 1-0, intr-un meci disputat marți seara pe teren propriu, in primul sfert de finala al competitiei. Atacantul moldovean Virgiliu Postolachi a inscis unicul gol al intalnirii, in minutul 16. Cea mai mare ocazie de gol a oltenilor a av ut loc in minutul 73, cand Jeremy Huyghebaert a trimis mingea in bara transversala. Au evoluat echipele: UTA Arad: Kucher – Vukcevic, Chindris (Hoxhallari 74), Benga, Roger – Batha, Cascini (Anton 62) – Postolachi (Otele 62), Ubbink, Steau (Keseru 46) – Milosevic… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

