- Atletico Madrid – Sevilla 1-0 a fost in format LIVE SCORE pe AS.ro. Echipa lui Diego Simeone s-a calificat in semifinalele Cupei Spaniei, dupa ce s-a impus cu 1-0. Singurul gol al meciului a fost marcat de Memphis Depay, in minutul 79. Horatiu Moldovan, noul portar al madrilenilor, a fost inclus de…

- Portarul roman Horatiu Moldovan face parte dintre jucatorii lui Atletico Madrid convocati pentru meciul de joi seara cu FC Sevilla, din Cupa Spaniei.Antrenorul Diego Simeone a anuntat joi seara lotul echipei Atletico Madrid pentru partida dintre „plapumari” si FC Sevilla, din sferturile de finala…

- Atletico Madrid va primi vizita Sevillei in sferturile de finala ale Cupei Regelui Spaniei. Meciul incepe la ora 22:00 și poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro. Televizare: Digi Sport 1. Horațiu Moldovan (26 de ani) poate debuta chiar in acest meci, dupa ce a fost transferat de Atletico Madrid…

- Atletico Madrid - Sevilla, meci contand pentru sferturile de finala din Cupa Spaniei, este programat, joi, 25 ianuarie, de la ora 22:00, pe Civitas Metropolitano, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1.

- Real Sociedad este prima echipa calificata in semifinalele actualei editii a Cupei Spaniei la fotbal, dupa ce a invins-o marti cu 2-1, in deplasare, pe Celta Vigo, potrivit Agerpres.Bascii au deschis scorul inca din minutul 2, prin Mikel Oyarzabal. Debutantul Sheraldo Becker a majorat diferenta in…

- Athletic Bilbao primește vizita lui Alaves in optimile Cupei Spaniei. Meciul are loc de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1. Ianis Hagi nu e anunțat titular de spanioli. El nu a jucat deloc in ultimul meci de campionat, la 3-2 cu Sevilla. A fost titular cu Betis, la meciul…

- Echipa spaniola Atletico Madrid a invins duminica seara, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea Villarreal, in etapa a 13-a din La Liga, informeaza news.ro.Villarreal a deschis scorul pe Metropolitano, in minutul 20, iar gazdele au avut de asteptat pana in finalul primei reprize, pentru a marca golul…

- Echipa spaniola Atletico Madrid a invins duminica, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea Deportivo Alaves, intr-un meci al etapei a 11-a din La Liga. Ianis Hagi a fost autorul pasei decisive la golul oaspetilor.Madrilenii au avut o prima repriza in care au marcat de doua ori, prin Riquelme si Alvaro…