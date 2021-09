CUPA ROMÂNIEI | Rezultate, programul și televizarea ”16”-imilor. Meciul de joi: CS U Craiova – CFR Cluj Șaisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei incep marți. Meciurile se disputa intr-o singura manșa, pe terenul echipei mai slab cotate sau in funcție de televizari, la echipa care are nocturna. Din 16-imi se vor califica mai departe 16 echipe, care vor fi grupate apoi in opt meciuri in faza optimilor de finala, tur programat sa aiba loc in jurul datei de 27 octombrie. Capul de afiș al acestei faze a competiției va fi confruntarea dintre campioana CFR Cluj si detinatoarea trofeului, Universitatea Craiova. Programul meciurilorMarți, 21 septembrie ACS Somuz Falticeni – FC Voluntari 1-4CS Minaur… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șaisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei incep marți. Meciurile se disputa intr-o singura manșa, pe terenul echipei mai slab cotate sau in funcție de televizari, la echipa care are nocturna. Din 16-imi se vor califica mai departe 16 echipe, care vor fi grupate apoi in opt meciuri in faza optimilor…

- CS Mioveni și Rapid au fost de nedesparțit timp de 120 de minute (scor 0-0), fiind nevoie de loviturile de departajare pentru a putea fi stabilita învingatoarea. Bucureștenii au fost mai exacți de la punctul cu var, iar biletul pentru optimile Cupei României a fost pâna la urma al…

- FC Voluntari și CS Minaur Baia Mare sunt primele grupari care au facut pasul în optimile Cupei României la fotbal. Cele doua au trecut de Șomuz Falticeni, respectiv Poli Iași. S-au disputat pâna acum:ACS Somuz Falticeni - FC Voluntari 1-4CS Minaur Baia Mare - Politehnica…

- Șaisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei incep marți. Meciurile se disputa intr-o singura manșa, pe terenul echipei mai slab cotate sau in funcție de televizari, la echipa care are nocturna. Din 16-imi se vor califica mai departe 16 echipe, care vor fi grupate apoi in opt meciuri in faza optimilor…

- Azi de la ora 16 pe Stadionul „Viorel Mateianu” din Baia Mare si in direct la Digi Sport, Telekom Sport si Look Sport, are loc confruntarea din „16”- imile Cupei Romaniei dintre CS Minaur Baia Mare si Politehnica Iasi. Pana la accederea in aceasta faza, formatia de sub „Dealul Florilor” a eliminat pe…

- Echipa de fotbal CS Minaur are maine, 21 se septembrie, un meci dificil in 16-imile Cupei Romaniei. Adversarul baimarenilor este o echipa de Liga a II-a, Politehnica Iași, iar meciul va putea fi vazut pe Digi1, Telekom 1 sau Look Sport. Pentru CS Minaur este un sezon bun, șase vitorii din tot atatea…

- ​Federația Româna de Fotbal a anunțat programul complet al meciurilor din 16-imile Cupei României. Duelurile vor avea loc în perioada 21-23 septembrie 2021. Partidele vor fi transmise în direct pe posturile Digisport, Telekom și LookTV. Meciurile în dreptul carora…

- CS Universitatea Craiova va intalni, pe teren propriu, echipa CFR Cluj, in 16-imile de finala ale Cupei Romaniei, s-a stabilit, joi, la tragerea la sorti care a avut loc la Casa Fotbalului. Acest meci a fost posibil deoarece Campioana Romaniei nu a fost cap de serie la tragerea la sorti, din cauza rezultatelor…