Cupa României – Petrolul direct în grupe Casa Fotbalului a gazduit miercuri, 23 august, tragerea la sorți a play-off-ului Cupei Romaniei Betano, ediția 2023-2024. De amintit ca, echipa Petrolul, prin prisma poziției a opta din clasamentul sezonului trecut, este calificata direct in faza grupelor. Programul play-out-ului este urmatorul: Metaloglobus București – Dinamo 1948 ACS FC Bacau – Oțelul Galați Unirea Slobozia – Hermannstadt CSC Dumbravița – UTA Arad Ceahlaul Piatra Neamț – Universitatea Cluj SCM Zalau – Politehnica Iași CSC 1599 Șelimbar – FC Voluntari CS Mioveni – FC Botoșani Progresul Pecica – Viitorul Șimian FC Bihor Oradea… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

