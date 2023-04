Universitatea Cluj s-a calificat, miercuri seara, in semifinalele Cupei Romaniei. In sferturile de finala, jucatorii antrenați de Ioan Ovidiu Sabau au trecut de Hermannstadt, scor 2-1. Sibienii au deschis scorul cu patru minute inainte de pauza. Opruț a centrat de pe stanga, iar Alhassan a trimis balonul in plasa, cu o lovitura de cap. Clujenii au egalat in minutl 51, prin Chipciu, care a marcat cu un șut din afara careului. Golul victoriei și a calificarii in semifinalele Cupei Romaniei a venit in minutul 75, cand Thiam a inscris din pasa lui Oancea. Au evoluat echipele: Hermannstadt: Mutiu –…