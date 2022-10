Stiri pe aceeasi tema

- CSM CSU Oradea a obținut o victorie categorica, scor 97-69 (27-18, 21-13, 21-17, 28-21), in meciul cu CSM Petrolul Ploiești, contand pentru Grupa A din primul tur al Cupei Romaniei la baschet masculin. Partida s-a disputat la Sala Olimpia din Ploiești, care gazduiește turneul grupei.

- Dinamo este in subsolul clasamentului in liga secunda, dar pana la meciul de marți cu Unirea Slobozia, de la Giurgiu, incearca sa-și salveze blazonul și sa capete moral in confruntarea de joi cu Viitorul Pandurii la Targu Jiu, in play-off-ul Cupei Romaniei. Viitorul Tg. Jiu - Dinamo se joaca joi, de…

- Echipa de fotbal masculin a CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud intalnește ocupanta locului 2 din Liga 2, Unirea Slobozia, in Cupa Romaniei. Echipa Gloriei din Liga 3 a facut o mare surpriza, calificandu-se mai departe in turul 4 al Cupei Romaniei. A invins Unirea Dej din Liga 2, iar acum urmeaza sa intalneasca…

- Echipe Soimii Cernavoda (Liga a IV-a) si Unirea Constanta (Liga a II-a) se intalnesc, miercuri, 14 septembrie, pe stadionul „Ideal” din Cernavoda”, intr-o partida contand pentru turul al treilea al Cupei Romaniei la fotbal. Meciul se va disputa in nocturna, de la ora 19.00, iar accesul suporterilor…

- Stadionul "Idealldquo; din Cernavoda gazduieste astazi meciul de fotbal Axiopolis Cernavoda Unirea Constanta, din turul trei national al Cupei Romaniei, editia 2022 2023.Partida se disputa in nocturna, de la ora 19.00, intr o singura mansa, Axiopolis fiind desemnata gazda ca echipa mai slab clasate…

- CSC Dumbravita a debutat cu dreptul in ediția 2022/2023 a Cupei Romaniei. Calificați direct in Turul 3, baieții in alb-verde au reușit o victorie astazi, 1-0, in deplasare, la formația de Liga a III-a Avantul Periam, grupare care trecuse doua tururi pentru a ajunge aici. Meciul s-a desfașurat sub semnul…

- Viitorul Liteni, caștigatoarea trofeului Cupei Romaniei la nivelul județului Suceava, a fost repartizata in faza regional a competiției intr-o grupa din care mai fac parte caștigatoarele din Botoșani și Vaslui. In primul meci al grupei Viitorul Darabani a trecut cu 5-1 de CSM Vaslui. Pentru a putea…

- CCA a anunțat brigada de arbitri pentru meciul de sambata seara, cand campioana CFR Cluj se va duela in Supercupa Romaniei cu Sepsi OSK, caștigatoarea Cupei Romaniei. Meciul va fi condus la centru de Adrian Cojocaru, care va fi ajutat de asistenții Valentin Avram și Ciprian Danșa. Cel de-al patrulea…