Cupa Moş Crăciun – faza „superioară“ Cea mai importanta competiție juvenila, la final de an, Cupa Moș Craciun, iși desfașoara, astazi și maine, la Plopeni și Ploiești, fazele superioare ale intrecerii. Astazi se vor juca grupele, iar maine, sferturile de finala, semifinalele și finala, in Sala ”Olimpia”, de aceasta data. Cele mai bune 16 echipe vor juca astazi dupa urmatorul program: Optimi de finala, Sala Sporturilor Plopeni Grupa A – vineri, interval orar 13:00-16:00 Joc ACS Petrolul NG 3 – ACS Petrolul 52 Ploiesti ACS Panacea FC Maneciu – ACS H. M. Junior 2007 ACS H. M. Junior 2007 – ACS Petrolul NG 3 ACS Petrolul 52 Ploiesti… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 29 ediție a Cupei Moș Craciun, prima dupa trecerea in neființa a ”mentorilor” ei, Viorel Baltațeanu și Octavian Balteanu, va debuta in weekend cu turneele preliminare, care vor fi gazduite de salile din Valea Calugareasca, Breaza și Valenii de Munte. Vor fi 42 de echipe la start, urmand ca…

- CS Brazi a realizat o contraperformanța ”organizatorica”, nereușind sa se prezinte in condiții decente la meciul cu CSO Baicoi, pe care l-a abandonat dupa doar cateva minute, oaspeții ducandu-se in doar 7 jucatori, iar dupa cateva minute de joc, timp in care scorul devenise 2-0 pentru gazde, au ramas…

- Elias Charalambous (43 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a comentat remiza cu Petrolul, 2-2, meci in care echipa lui a condus cu 2-0 dar s-a vazut egalata la ultima faza. „Am inceput meciul ideal, am inscris rapid, apoi am marcat și golul de 2-0, dar din pacate s-a incheiat egal, ei au inscris la…

- Infrangerea cu Petrolul, 1-3, ar urma sa fie ultimul meci al Universitații Craiova cu Corneliu Papura (50 de ani) pe banca. Oltenii se afla pe locul 4 in Superliga, la 8 puncte de liderul FCSB, iar Mihai Rotaru nu este mulțumit. Dupa ce a fost o ședința in vestiar la finalul meciului cu Petrolul, finanțatorul…

- Ultima runda a primului eșalon județean nu a adus rezultate surpriza in lupta pentru pozițiile de pe podium, toate fruntașele caștigand. Doar CS Cornu a avut emoții, reușind sa se impuna, din penalty, in prelungiri, cu Brebu! Din lista de mai ”jos”, cateva meciuri au avut ceva evenimente, Comarnic pierzand…

- Cu terenul din Severin suspendat doua meciuri dupa incidentele de la partida cu Petrolul din Cupa si fara a fi primiti la Caracal, oltenii lui Mititelu au reusit sa-si gaseasca teren pentru partida cu CSM Rm-Valcea. Meciul se va juca pana la urma la...

- Toate cele patru echipe din fruntea primului eșalon județean au avut parte de meciuri abordabile, in care sa obțina victoria, dar, doar trei dintre acestea (CSO Teleajen Valenii de Munte, Petrolistul Boldești, CSO Baicoi) au reușit sa confirme ”calculele hartiei”. CS Cornu a fost gruparea care s-a ”incurcat”,…

- Dan Roman (37 de ani), antrenorul secund de la Unirea Dej, a vorbit la GSP Live despre accidentarea suferita de Dragoș Iancu (20 de ani), mijlocașul lui Hermannstadt, in meciul cu Petrolul, scor 0-0. In urma unui fault comis de Valentin Țicu, Dragoș Iancu a suferit o fractura deschisa de peroneu. El…