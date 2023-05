Stiri pe aceeasi tema

- Campionul mondial și european de la 1.000 m, Catalin Chirila, a caștigat clar finala pe aceeași distanța in Cupa Mondiala de la Szeged. Romania a luat aur și la C2-1.000 m prin Ilie Sprancean și Oleg Nuța Aflat la primul concurs din acest sezon important, Catalin Chirila continua forma spectaculoasa…

- Catalin Chirila a castigat medalia de aur in finala probei de canoe simplu pe 500 metri, vineri, la Cupa Mondiala de kaiac-canoe de la Szeged (Ungaria). Chirila, vicecampion mondial si medaliat cu bronz la Europene in proba de 500 metri, a fost cronometrat cu timpul de 1 min 50 sec 72/100, fiind urmat…

- Sportivul roman Catalin Chirila a castigat medalia de aur in finala probei de canoe simplu pe 500 metri, vineri, la Cupa Mondiala de kaiac-canoe de la Szeged (Ungaria). Citește și: Ministrul Sportului va plati o amenda zilnica pentru oprirea finanțarii catre Federația Romana de Tenis Catalin Chirila,…

- Catalin Chirila a caștigat, vineri, medalia de aur in proba de canoe simplu pe distanța de 500 metri la Cupa Mondiala de la Szeged, primul concurs al anului Catalin Chirila a inceput noul an competițional la Szeged. Dupa ce, joi, a concurat in calificarile probelor de canoe simplu 500 și 1.000 de metri,…

- Catalin Chirila a castigat medalia de aur vineri, 12 mai, in finala probei de canoe simplu pe 500 metri, la Cupa Mondiala de kaiac-canoe de la Szeged, in Ungaria, scrie Agerpres.Chirila, vicecampion mondial si medaliat cu bronz la Europene in proba de 500 metri, a fost cronometrat cu timpul de 1 min…

- Sportivul roman Catalin Chirila a castigat medalia de aur in finala probei de canoe simplu pe 500 metri, vineri, la Cupa Mondiala de kaiac-canoe de la Szeged (Ungaria). CITESTE SI Finala Cupei Greciei se va desfașura fara spectatori - Albania, varianta de rezerva 18:52 10 Ons Jabeur, eliminata din…

- Catalin Chirila, campion mondial și european la canoe simplu pe distanța de 1.000 m, a implinit, joi, 25 de ani și a sarbatorit concurand in prima competiție a noului sezon Catalin Chirila a implinit, joi, 25 de ani, insa aniversarea l-a gasit in concurs. Campionul european și mondial participa in aceste…

- De miercuri pana duminica, la Otopeni are loc Campionatul National de Inot pentru seniori, tineret si juniori. David Popovici a luat aur in primele doua finale, la 50 metri liber și 100 metri spate. Joi, sportivul de 18 ani va concura in proba de 50 de metri fluture. David Popovici, cel mai bun sportiv…