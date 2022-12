Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Paul, stewardesa la compania aeriana Qatar Airways, a ținut trofeul pentru cel mai bun jucator, care a fost oferit lui Lionel Messi, la Qatar. Adriana Paul, care lucreaza in Qatar ca stewardesa, s-a aflat pe scena, la decernarea Cupei Mondiale, alaturi de oficiali din fotbal, reprezentanți din…

- Capitanul selectionatei Argentinei, Lionel Messi, si-a condus echipa la castigarea trofeului in finala cu Franta, fiind desemnat de FIFA cel mai bun jucator al editiei 2022 a Cupei Mondiale de fotbal, din Qatar.

- Iata echipele de start ale Argentinei și Franței anunțate de cei doi selecționeri pentru finala Cupei Mondiale de duminica, ce incepe de la ora 17.00, ora Romaniei, pe stadionul Lusail, din Qatar:

- Mai mulți jucatori din Franța "au racit", a anunțat Federația Franceza de Fotbal. In timp ce echipa se pregatește pentru finala Cupei Mondiale impotriva Argentinei, fundașii Raphael Varane și Ibrahima Konate s-au imbolnavit vineri. Corespondenții speciali ai France 24 prezenți in Qatar au vorbit despre…

- Lionel Messi, starul si capitanul selectionatei de fotbal a Argentinei, a anuntat ca finala Cupei Mondiale din Qatar va fi ultimul meci din cariera sa pe care il va disputa la un turneu final mondial, informeaza Reuters.

- Lionel Messi a stralucit din nou in Qatar și a contribuit decisiv la calificarea Argentinei in finala Cupei Mondiale. Dupa ce a inscris un gol și a oferit un assist in meciul cu Croația (3-0), capitanul „Pumelor” le-a transmis un mesaj fanilor.

- Intr-un meci tensionat și plin de dramatism, desfașurat pe arena Lusail, Argentina a invins vineri seara selecționata Țarilor de Jos cu scorul general de 6-5, dupa executarea loviturilor de departajare și s-a calificat astfel in semifinalele turneului din Qatar. Sud-americanii, cu Lionel Messi in zi…

- Starul argentinian Lionel Messi ar putea rata meciul amical pe care selectionata tarii sale il va disputa impotriva echipei Jamaicai, in noaptea de marti spre miercuri la New Jersey (Statele Unite), informeaza presa argentiniana, citata de L'Equipe. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…