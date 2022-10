Cupa Mondială a Masajului! Primul oraș din România în care se desfășoară. Află totul (VIDEO) Cupa Mondiala a Masajului se va de desfașura la Sibiu, aceasta fiind o premiera. Astfel, acesta devine primul oraș din Romania n care se desfașoara acest tip de eveniment. Astfel, daca ești interesat de masaj, sau doar iți place și iți face bine acest lucru, afla totul, mai jos, despre ce se intampla la Sibiu. Practic, Sibiul devine capitala masajului din Romania și nu vreți sa ratați așa ceva! Ceremonia de deschidere oficiala a Cupei Mondiale a Masajului/World Massage Super Cup si a Campionatului National de Masaj au loc azi, 21 octombrie, la ora 2100, la Casa de Cultura „Ion Besoiu” din Sibiu.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

