- Inaintea sferturilor de finala ale Campionatului Mondial, președintele FIFA, Gianni Infantino, a facut bilanțul turneului din Qatar și s-a declarat mulțumit. In ciuda criticilor primite și a scandalurilor iscate inainte și in timpul competiției, Gianii Infantino se declara incantat de modul in care…

- La scurt timp dupa inceperea Campionatului Mondial de Fotbal din Qatar, am avut parte de surprize de proporții. Insa de-a lungul istoriei sale, Cupa Mondiala a pus in scena și alte meciuri incredibile.

- Fanii fotbalului care vor asista la meciurile de la Cupa Mondiala din Qatar vor scoate din buzunar cu aproape 40% mai mult pentru biletele la meciuri, comparativ cu cei care au urmarit ediția din 2018 din Rusia, biletele pentru finala costand in medie 782

- O halba de jumatate de litru de bere va costa echivalentul a 65 de lei la Cupa Mondiala din Qatar. Distribuitorul oficial de bere al Campionatului Mondial de Fotbal FIFA 2022 din Qatar a declarat, de asemenea, ca fiecare fan va avea voie sa consume maxim patru beri. Pentru a servi un pahar de bere…

- Zece mii de suporteri francezi vor asista la Cupa Mondiala de fotbal 2022, in timp ce si 300 de reprezentanti ai ministerelor de Interne si al Apararii vor asigura securitatea fanilor la turneul final din Qatar, a anuntat ambasadorul Frantei, Jean-Baptiste Faivre, citat de AFP. Fii la curent cu…

- Mijlocasul selectionatei Frantei, Paul Pogba, nu va evolua la Cupa Mondiala din Qatar din 2022, a anuntat avocatul si agentul sau Rafaela Pimenta, intr-un comunicat transmis, luni, AFP. "Dupa examinarile medicale de ieri (duminica) si astazi (luni), este extrem de dureros sa informez ca Paul Pogba va…

- Internationalul francez N'Golo Kante, mijlocasul echipei engleze de fotbal Chelsea Londra, ar putea rata Cupa Mondiala de fotbal din Qatar din cauza unei accidentari recurente la o coapsa, informeaza cotidianul L'Equipe, care l-a citat pe antrenorul londonezilor, Graham Potter, care a afirmat ca…