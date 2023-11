O noua partida din Cupa Ligii Portugaliei: Arouca – Benfica 0-2 a fost LIVE in AntenaPLAY. Campioana sezonului trecut de Liga Portugal, formația oaspete din aceasta seara, a facut spectacol pe terenul celor de la Arouca! A marcat doua goluri si a avut o reusita anulata. Inaintea acestui duel, gazdele veneau dupa un eșec in […] The post Cupa Ligii Portugaliei: Arouca – Benfica 0-2. Victorie fara emotii pentru campioana din Liga Portugal. Di Maria, reusita de vis appeared first on Antena Sport .