Cupa de șah: Peste 150 de elevi din mai multe localitați din Alba au participat la calificarea in faza zonala. Cine a caștigat Intrecerile din cadrul Festivalului “Alba Chess 2023” au continuat miercuri si joi cu mai multe turnee desfasurate in localitati din judet, sub coordonarea unor sahisti experimentati sprijiniti cu multa daruire de cadrele didactice si conducerile unitatilor de invatamant care au gazduit competitiile. Maestrul international Mihnea Costachi a fost la Liceul Tehnologic “Dorin Pavel” Alba […] Citește Cupa de șah: Peste 150 de elevi din mai multe localitați din Alba au participat…