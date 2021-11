Stiri pe aceeasi tema

- ​Serbia a cedat, scor 2-1, meciul din Cupa Davis contra Germaniei. Novak Djokovic a fost om de baza în echipa sârbilor, dar nu a putut evita înfrângerea țarii sale. Fara Alexander Zverev (câștigator al Turneului Campionilor) în echipa, nemții s-au impus cu…

- Serbia lui Novak Djokovic, liderul mondial al tenisului masculin, a fost invinsa sambata cu 2-1 de Germania, lipsita de Alexander Zverev, si va trebui sa astepte rezultatele de sambata pentru a sti daca va juca in sferturile de finala ale Cupei Davis, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Germania…

- Daniil Medvedev, al doilea favorit al Turneului Campionilor de la Torino, a terminat neînvins faza grupelor dupa ce a trecut și de Jannik Sinner (11 ATP). În semifinale, rusul va da piept cu Casper Ruud (8 ATP) sau Andrey Rublev (5 ATP).Medvedev s-a impus cu scorul de 6-0, 6-7 (5),…

- Novak Djokovic s-a calificat în semifinalele Turneului Campionilor dupa un succes în doua seturi (6-3, 6-2) împotriva lui Andrey Rublev. Rusul a mizat totul pe cartea atacului, dar a fost pripit în multe situații. De cealalta parte, Nole a impresionat înca o data prin selecția…

- ​Novak Djokovic a obținut calificarea în ultimul act al Mastersului de la Paris-Bercy, prima competiție la care a luat parte dupa înfrângerea din finala US Open. În semifinale, liderul mondial a pierdut un set în fața polonezului Hubert Hurkacz și a "tremurat"…

- Alexandru Mitrita a declarat, marti, intr-un interviu publicat pe site-ul oficial al FRF, ca se bucura ca a revenit la prima reprezentativa dupa o pauza de un an.“Ma bucur ca am revenit la echipa nationala dupa o pauza de un an (n.r. – ultimul sau meci a fost Romania – Austria, scor 0-1, in 14 octombrie…

- Apple nu este un dezvoltator al jocurilor, insa de cand produce, castiga de pe urma acestora mai multi bani decat unii dintre marii dezvoltatori de jocuri la un loc. Procesul dintre Apple si Epic, incheiat cu victoria de etapa a producatorului iPhone-ului, a scos la iveala cat de multi bani castiga…

- In aceste zile toți ochii sunt ațintiți spre Germania, alegerile legislative din aceasta țara, care vor avea loc pe 26 septembrie, fiind in prim plan. „Cand cea mai mare economie a Uniunii iși schimba șeful și, in plus, iese dintr-una dintre cele mai grave crize ale continentului, subiectul este crucial”,…