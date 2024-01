Stiri pe aceeasi tema

- Tottenham - Manchester City, in 16-imile de finala ale Cupei Angliei, are loc vineri, de la ora 22:00. Meciul echipei lui Radu Dragușin va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Pro Arena. Dragușin a debutat la Tottenham pe 14 ianuarie, cu Manchester United, scor 2-2. A intrat atunci pe final, a jucat 11…

- Echipa engleza FC Liverpool a invins duminica, in deplasare, scor 2-0, gruparea londoneza Arsenal, intr-un meci din turul al treilea al Cupei Angliei.Meciul de pe Emirates Stadium a fost decis in ultima sa parte. „Cormoranii” au deschis scorul in minutul 80, cand Jakub Kiwior, de la Arsenal, a marcat…

- Chelsea nu a avut probleme sambata seara in partida cu Preston North End, echipa din esalonul secund, in turul trei al Cupei Angliei, castigand cu un categoric 4-0.Dupa o prima repriza "alba", londonezii au marcat in partea a doua a confruntarii trei goluri in 11 minute, prin Armando Broja (58),…

- Radu Dragușin (21 de ani) este unul dintre cei mai doriți jucatori in aceasta perioada de mercato. Tottenham și Napoli se lupta de la distanța pentru semnatura internaționalului roman. Radu Dragușin a fost integralist in remiza cu Bologna, scor 1-1, in timp ce Tottenham a trecut la limita de Burnley…

- Echipa engleza Bournemouth a invins marti, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea Fulham, in etapa a 19-a din Premier League. Luton a castigat meciul de la Sheffield, cu United, scor 3-2, cu doua autogoluri dupa ce a fost condusa cu 2-1.Bournemouth, unde portarul roman Andrei Ionut Radu nu a fost convocat,…

- Jeonbuk Hyundai Motors, formația pregatita de antrenorul roman Dan Petrescu, s-a calificat in finala Cupei Coreei de Sud, dupa ce a invins-o in semifinale pe Incheon United, cu scorul de 3-1. Golurile invingatorilor au fost marcate de Seon-min Moon, Seung-ho Paik si Jae-yong Park, in timp ce pentru…

- Cotidianul local Bournemouth Echo a apreciat evoluția lui Ionuț Radu (26 de ani) in „optimile” Cupei Ligii Angliei contra lui Liverpool (1-2). „A fost un meci foarte foarte greu, pe care l-am jucat uimitor. Am avut ghinion ca am pierdut”, declara goalkeeperul roman. Ionuț Radu a evoluat in al doilea…

- Naționala Romaniei de minifotbal a invins echipa Spaniei cu scorul de 3-2 și s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Mondiale din Emiratele Arabe Unite. Golurile „Tricolorilor” au fost marcate de Mircea Ciprian Ungur, Ioan Mircea Popa și Marius Gabriel Balogh, in timp ce pentru iberici au punctat…