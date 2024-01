Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul egiptean Mohamed Salah va reveni la Liverpool pentru a se trata in urma accidentarii la picior suferita in timpul Cupei Africii pe Natiuni, au anuntat, duminica seara, clubul englez si Federatia egipteana de fotbal, potrivit news.ro"Dupa noi teste efectuate asupra lui Mohamed Salah in ultimele…

- In urma rezultatelor obtinute duminica, in grupele E si F din cadrul Cupei Africii pe Natiuni, calificarea ramane deschisa, informeaza news.ro.Africa de Sud a dispus de Namibia cu 4-0 in cadrul grupei E. Percy Tau a deschis scorul din penalti (min. 14), apoi Themba Zwane a marcat o dubla (minutele…

- Guineea Ecuatoriala a obținut joi prima victorie la Cupa Africii pe Națiuni și este tot mai aproape de calificarea in șaisprezecimile competiției. Cu fundașul Esteban Orozco titular, Guineea Ecuatoriala a invins Guineea-Bissau, scor 4-2, in Grupa A din cadrul Cupei Africii pe Națiuni. Golurile invingatorilor…

- Egipt si Ghana au remizat, scor 2-2, joi seara, in etapa a doua a grupelor Cupei Africii pe Natiuni.Egiptenii au marcat de doua ori gratie lui Marmoush (69) si Mohamed (74), in timp ce Kudus a inscris de doua ori pentru ghanezi (45+3, 71). Vedeta echipei Liverpool, egipteanul Mohamed Salah,…

- Echipa nationala a Nigeriei a invins joi, la Abidjan, scor 1-0, echipa nationala a Coastei de Fildes, intr-un meci contand pentru etapa a doua din grupa A, in cadrul Cupei Africii pe Natiuni.Prima repriza s-a incheiat fara gol marcat, iar nigerienii au deschis scorul in minutul 55. Victor Osimhen,…

- Nationala de fotbal a Qatarului este prima calificata in optimile de finala ale Cupei Asiei pe Natiuni dupa ce a invins miercuri reprezentativa Tadjikistanului cu scorul de 1-0, la Al-Khor, scrie AFP.Singurul gol al partidei a fost reusit de Akram Afif (17), potrivit Agerpres. Cea de-a doua victorie…

- Selectionata Senegalului, campioana en titre, a invins-o pe cea a Gambiei cu scorul de 3-0 (1-0), luni, in Grupa C a Cupei Africii pe Natiuni (CAN) la fotbal, competitie organizata de Cote d'Ivoire.Pape Gueye, in minutul 4, si Lamine Camara (52, 86) au marcat golurile intalnirii disputate pe stadionul…

- Echipa Republicii Capul Verde a produs surpriza primei etape la Cupa Africii pe Natiuni, dupa ce a invins reprezentativa Ghanei, scor 2-1, duminica, in grupa B a competitiei.Pentru Capul Verde au marcat Jamiro Monteiro (17) si Garry Rodrigues (90+2). Golul Ghanei a fost inscris de Djiku (56).…