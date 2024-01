Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul egiptean Mohamed Salah va reveni la Liverpool pentru a se trata in urma accidentarii la picior suferita in timpul Cupei Africii pe Natiuni, au anuntat, duminica seara, clubul englez si Federatia egipteana de fotbal, potrivit news.ro"Dupa noi teste efectuate asupra lui Mohamed Salah in ultimele…

- In urma rezultatelor obtinute duminica, in grupele E si F din cadrul Cupei Africii pe Natiuni, calificarea ramane deschisa, informeaza news.ro.Africa de Sud a dispus de Namibia cu 4-0 in cadrul grupei E. Percy Tau a deschis scorul din penalti (min. 14), apoi Themba Zwane a marcat o dubla (minutele…

- Selectionata Angolei a obtinut victoria in fata Mauritaniei, in timp ce reprezentativele Tunisiei si Algeriei au remizat, sambata, la Cupa Africii pe Natiuni la fotbal, ce se disputa in Cote d'Ivoire, informeaza AFP. In gupa D, la Bouake, Angola s-a impus cu scorul de 3-2 in fata Mauritaniei,…

- Egipt si Ghana au remizat, scor 2-2, joi seara, in etapa a doua a grupelor Cupei Africii pe Natiuni.Egiptenii au marcat de doua ori gratie lui Marmoush (69) si Mohamed (74), in timp ce Kudus a inscris de doua ori pentru ghanezi (45+3, 71). Vedeta echipei Liverpool, egipteanul Mohamed Salah,…

- Reprezentativa statului Burkina Faso a invins, marti, cu scorul de 1-0, selectionata Mauritaniei, intr-un meci contand pentru grupa D de la Cupa Africii pe Natiuni.Unicul gol al meciului a fost marcat de Traore, in minutul 90+6, din penalti. Tot in grupa D, Algeria si Angola au remizat, luni,…

- Selectionata Senegalului, campioana en titre, a invins-o pe cea a Gambiei cu scorul de 3-0 (1-0), luni, in Grupa C a Cupei Africii pe Natiuni (CAN) la fotbal, competitie organizata de Cote d'Ivoire.Pape Gueye, in minutul 4, si Lamine Camara (52, 86) au marcat golurile intalnirii disputate pe stadionul…

- Ivorianul Hamed Traore, mijlocasul echipei engleze de fotbal Bournemouth, a fost spitalizat dupa ce a contractat parazitul malariei si va rata Cupa Africii pe Natiuni (CAN), a anuntat, vineri, antrenorul clubului englez de fotbal din Premier League, citat de AFP."Acum, el a iesit din spital si este…

- Esteban Orozco Fernandez este noul fotbalist al echipei FC Arges. Fundașul din Guineea Ecuatoriala are 25 de ani și a jucat ultima oara pentru Chindia Targoviște. Nascut in Zaragoza (Spania) aceasta joaca in centrul defensivei, dar poate juca și fundaș dreapta. In anumite surse pe internet il veți gasi…