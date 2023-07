Cunoscută cântăreață de muzică populară, lovită de fulger. „A venit așa de nicăieri” O cunoscuta cantareața de muzica populara a trecut printr-o situație inspaimantatoare. Deși a fost vorba despre o experiența dificila, solista marturisește ca acum poate spune ca e bine. In ultima vreme au „curs” avertizarile meteorologilor care au anunțat perioade cu vreme severa, ploi, descarcari electrice și vijelii, pentru mai multe zone din țara. Iar autoritațile […] The post Cunoscuta cantareața de muzica populara, lovita de fulger. „A venit așa de nicaieri” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

