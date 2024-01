Cunoscuta artista din Romania a murit chiar de ziua de nastere. Avea doar 38 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Lumea muzicii din Romania, in doliu! O artista cunoscuta s-a stins din viața, pe masa de operație, chiar in ziua in care aniversa implinirea a 38 de ani. Potrivit informațiilir, cantareața avea probleme de sanatate.

- O cunoscuta artista din Romania a murit pe masa de operație, chiar de ziua de naștere: Avea doar 38 de aniO indragita artista din Romania a murit chiar in ziua in care ar fi implinit 38 de ani. Carmen Lela ducea o lupta continua pentru supraviețuire, iar in ciuda eforturilor de a face fața greutaților…

- Doliu imens in lumea muzicii din Romania! A murit Carmen Lela, cunoscuta solista de muzica populara. Interpreta se lupta cu o boala dificila. Sora ei, Lucia, a facut anunțul trist pe rețelele de socializare. A murit Carmen Lela, cunoscuta artista de muzica populara Carmen Lela, cunoscuta sub numele…

- Carmen Lela s-a stins din viața pe data de 20 ianuarie 2024, chiar in ziua in care a implinit 38 de ani, scrie Ziare.com. Din cate se se pare, artista a avut o viața grea, luptandu-se de ceva timp cu o boala crancena.Artista a copilarit in Dorohoi, la casa de copii, impreuna cu fratele ei. Devenise…

- Elena Stratan, unul dintre cei mai cunoscuti medici ginecologi, a murit, la varsta de 86 de ani. “Cu durere ne desparțim azi de cea care a fost mama mea. Dumnezeu sa o odihneasca si sa o primeasca in imparația Sa!”, a transmis Prof. dr. Demetra Socolov, fiica Elenei Stratan.Elena Stratan va fi inmormantata…

- Elena Stratan, unul dintre cei mai cunoscuti medici ginecologi, a murit, la varsta de 86 de ani. “Cu durere ne desparțim azi de cea care a fost mama mea. Dumnezeu sa o odihneasca si sa o primeasca in imparația Sa!”, a transmis Prof. dr. Demetra Socolov, fiica Elenei Stratan.Elena Stratan va fi inmormantata…

- Rona Hartner a murit, joi, dupa o suferința cumplita. Lupta ei cu boala nemiloasa – cancerul a durat mai multe luni, dupa ce s-a imbolnavit pentru a doua oara in ultimii patru ani. Dupa ce anuțase, in octombrie, ca a invins cancerul, actrița marturisea ca are din nou probleme de sanatate, la inceputul…

- Rona Hartner a murit, joi, 23 noiembrie, la orele amiezii. Anunțul trist a fost facut chiar de sora ei, Rinda Hartner.Actrița a pierdut lupta cu boala. Sora artistei, Rinda, a postat pe contul sau de Facebook o fotografie de doliu, semn ca Rona a incetat din viața. La numai 50 de ani, a fost rapusa…